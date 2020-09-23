В Центре подготовки космонавтов рассказали об экзамене будущего экипажа МКС

В подмосковном Центре подготовки космонавтов (ЦПК) рассказали о результатах экзамена членов экипажа следующей экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает РИА «Новости».

В состав основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-17» вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В состав дублирующего экипажа вошли российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

ЦПК уточняет, что все они сдали экзамены, которые длились два дня, на «отлично». Испытания проходили на тренажере российского сегмента МКС и пилотируемого корабля «Союз МС».

Ожидается, что запуск «Союза МС-17» пройдет 14 октября с космодрома Байконур.

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