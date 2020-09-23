Астронавты не подвергались опасности во время маневра уклонения МКС от мусора
Антон Демидов
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Экипаж Международной космической станции (МКС) не подвергался опасности во время выполнения маневра уклонения МКС от космического мусора. Об этом сообщает сайт NASA.
Отмечается, что астронавты уже вернулись к своим обязанностям.
«Экипаж не подвергался опасности на протяжении всей процедуры», — указывается в сообщении.
Ранее сообщалось, что МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором.
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