Астронавты не подвергались опасности во время маневра уклонения МКС от мусора

Экипаж Международной космической станции (МКС) не подвергался опасности во время выполнения маневра уклонения МКС от космического мусора. Об этом сообщает сайт NASA.

Отмечается, что астронавты уже вернулись к своим обязанностям.

«Экипаж не подвергался опасности на протяжении всей процедуры», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором.

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