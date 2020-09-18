В американском сегменте МКС произошла утечка аммиака

Незначительная утечка аммиака произошла на американском сегменте Международной космической станции, опасность для экипажа отсутствует. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в космической отрасли.

«Специалисты зафиксировали утечку аммиака снаружи американского сегмента МКС. Речь идет о скорости утечки примерно 700 граммов в год. Но никакой угрозы экипажу станции нет», — заявил собеседник агенства.

Он добавил, что место утечки было локализовано с помощью специального прибора.

Аналогичная ситуация уже имела место на МКС в 2017 году. Тогда утечка была устранена во время выхода астронавтов в открытый космос, пояснил источник.

Жидкий аммиак используется для отвода тепла от модулей космической станции, отмечает агентство.

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