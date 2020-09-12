SpaceX готовит к испытательному полету на высоту 18 км прототип Starship

Компания SpaceX готовит к испытательному полету на высоту более 18 км прототип космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс. Об этом сообщил на своей странице в Twitter основатель SpaceX Илон Маск.

SN8 — модификация корабля с носовым обтекателем и стабилизаторами, будет готов приблизительно через неделю, написал Маск.

По его словам, специалисты SpaceX проведут несколько огневых испытаний прототипа корабля, после чего будет осуществлен тестовый полет на высоту 18,3 км и возвращение его на Землю.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек.

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