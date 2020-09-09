США хотят получить вакцину от коронавируса до конца года, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. Об этом пишет RT.

«(Получить вакцину) до конца года — это цель, да», — ответила она на соответствующий вопрос.

Ранее AstraZeneca пришлось прервать клинические испытания препарата, разрабатываемого совместно с Оксфордским университетом, из-за нежелательных эффектов у одного из участников эксперимента.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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