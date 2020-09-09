Началась третья фаза испытаний вакцины от коронавируса Института Гамалеи

Начался третий этап клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в Институте Гамалеи. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

«Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине от коронавируса», — сказал Мурашко.

В исследовании примут участие 40 тыс. человек, часть из добровольцев получат вместо препарата плацебо.

Как сообщил агентству директор Института Гамалеи академик Александр Гинцбург, вакцина уже поступила в московские поликлиники.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

Подробности о вакцине можно узнать на сайте https://sputnikvaccine.com/.

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