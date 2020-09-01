Ученые заявили о неэффективности масок с клапанами в борьбе с COVID-19

Американские ученые обнаружили, что маски с клапаном или защитные экраны для лица не препятствуют распространению коронавируса, сообщает научный журнал Physics of Fluids.

В ходе эксперимента специалисты выявили, что выдыхаемые потоки капель и аэрозолей двигаются вдоль границ визора без каких-либо препятствий.

С течением времени они распространяются по окружающей среде, хотя и не в таком концентрированном виде, как изначально.

Ранее ученые выяснили, что обычные хирургические маски замедляют распространение возбудителей респираторных заболеваний, в том числе и коронавирусов.

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