Американские ученые узнали, почему вакцина от гриппа не всегда эффективна

Биологи из США исследовали происходящие в лимфатических узлах процессы и поняли, почему ежегодная вакцина от гриппа может не всегда эффективно защищать от новых штаммов вируса. Результаты исследования показал журнал Nature.

Было установлено, что частичный иммунитет, который выработался в течение предыдущих сезонов гриппа, помогает иммунной системе распознавать предшествующие штаммы вируса, но с новыми не очень хорошо справляется. Например, во время первой встречи инфекции и организма (в результате инфекции или вакцинации) иммунные клетки транспортируют вирус в ближайший лимфатический узел. Там он передается В-клеткам, формирующим сигнал иммунного ответа, после чего вырабатываются антитела. После победы организма над вирусом многие иммунные клетки, сражающиеся с инфекцией, отмирают. Оставшиеся долгоживущие В-клетки памяти потом быстро реактивируются и снова начинают вырабатывать антитела. И хотя это наделяет человека защитой, такой способ не всегда эффективен для создания иммунитета против другого штамма, как в случае ежегодной вакцины против гриппа.

«Вирусы гриппа остаются серьезной угрозой для здоровья населения», — говорится в исследовании.

Ученые отмечают, что ключ к долгосрочному иммунитету лежит в лимфатических узлах.

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