В Сарове разработали аппарат, помогающий выживать пациентам с COVID-19
Ученые Саровского ядерного центра разработали инновационный аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота. Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Аппарат «Тианокс» предназначен для производства, мониторинга и подачи ингаляционного оксида азота пациенту.
Отмечается, что повсеместное внедрение такой техники может увеличить продолжительность жизни человека, в среднем, на 2,5 года.
«Уже сейчас проводятся испытания «Тианокса» при лечении больных коронавирусом. Специалисты убедились, что у пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, благодаря аппарату выживаемость увеличивалась с 15-16 процентов до 75-76», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Крупнейшая в мире сеть отелей уволит 18 тысяч сотрудников из-за пандемии
— В Индии установлен суточный рекорд по числу заражений коронавирусом