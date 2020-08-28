В Сарове разработали аппарат, помогающий выживать пациентам с COVID-19

Ученые Саровского ядерного центра разработали инновационный аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота. Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Аппарат «Тианокс» предназначен для производства, мониторинга и подачи ингаляционного оксида азота пациенту.

Отмечается, что повсеместное внедрение такой техники может увеличить продолжительность жизни человека, в среднем, на 2,5 года.

«Уже сейчас проводятся испытания «Тианокса» при лечении больных коронавирусом. Специалисты убедились, что у пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, благодаря аппарату выживаемость увеличивалась с 15-16 процентов до 75-76», — говорится в сообщении.

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