Ученые: дети с бессимптомным течением COVID-19 могут долго заражать окружающих

Медики из Южной Кореи пришли к выводу, что организм детей, зараженных коронавирусом, вырабатывает вирусные частицы на протяжении двух-трех недель, даже если видимых симптомов болезни у них нет. Исследование медиков опубликовал портал EurekAlert.

«Наше исследование показало, что неочевидные случаи заражения детей могли стать причиной скрытой передачи коронавируса через контакты с окружающими», — говорится в сообщении.

Медики считают, что нужно пересмотреть роль детей в распространении коронавируса, а также учесть этот факт при выработке мер по борьбе с пандемией.

Отмечается, что изучение распространения коронавируса в Ухане показало, что дети гораздо реже заражаются коронавирусом нового типа и почти не испытывают тяжелых симптомов COVID-19, в отличие от взрослых людей.

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