В Минздраве назвали критику за рубежом российской вакцины проявлением конкуренции

Критика за рубежом российской вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, связана с конкуренцией. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико, передает РИА «Новости».

«Больше всего таких разговоров идет со стороны неких бизнес-ассоциаций, которые привлекают и внимание СМИ. Это обыкновенные проявления конкуренции – ведь мы первыми сделали вакцину», — сказал Брико.

Он отметил, что сообщения о том, что какие-то правила регистрации вакцины не полностью соблюдены — беспочвенны, так как вакцина создавалась на основе технологий, которые уже разработаны и проверены.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину под названием «Спутник V» для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Весна без вируса: Собянин назвал срок победы над эпидемией

— Песков рассказал, будут ли в Кремле делать прививки от коронавируса

— Белоруссия начнет клинические испытания российской вакцины от коронавируса