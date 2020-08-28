Белоруссия начнет клинические испытания российской вакцины от коронавируса в сентябре, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав республики.

«По предварительной информации, предоставленной российской стороной, начать клинические испытания планируется в сентябре текущего года», — отметили в министерстве.

Также Белоруссия прорабатывает вопрос производства вакцины на своей территории.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину под названием «Спутник V» для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Информация представлена на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли больше 800 тыс. человек.

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