Ученые заявили, что скорость таяния Арктики была недооценена
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Международная группа ученых выяснила, что арктические льды тают быстрее, чем предполагалось ранее, сообщает Science Daily.
В ходе исследования специалистам удалось установить, что температура в этой зоне росла в среднем на 1 градус каждое десятилетие в течение 40 лет.
Кроме того, согласно их данным, в Баренцевом море и вблизи архипелага Шпицберген температура увеличивалась еще быстрее — на 1,5 градуса каждое десятилетие.
Ранее ученые полагали, что температура в Арктике будет увеличиваться постепенно.
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