Регистрация второй вакцины «Вектора» от COVID-19 может пройти в ускоренном режиме

Вторая вакцина от коронавируса, разрабатываемая Государственным научным центром (ГНЦ) «Вектор», может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа ГНЦ «Вектор» Александра Рыжикова.

«Третий этап будет идти параллельно — после регистрации», — сообщил Рыжиков. Так он ответил на вопрос, планируется ли третий этап проводить до регистрации, как это было с вакциной Института Гамалеи, или после регистрации.

Ранее ведущий научный сотрудник научного центра «Вектор» Светлана Усова рассказала, что у добровольцев, которые прошли вакцинацию разработанным препаратом, выработались антитела.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Минобороны. Она получила название «Спутник V». Больше информации о ней можно узнать на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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