В Солсбери нашли необычное средство от COVID-19

Вещество цитриодиол, используемое в средствах от насекомых, способно защитить от SARS-CoV-2, выяснили британские исследователи из Военной научно-технической лаборатории в Солсбери. Отчет об испытаниях опубликован на сайте британского Министерства безопасности.

Более ранние испытания показали, что репеллент с цитриодиолом способен защитить от вируса атипичной пневмонии, поэтому британские военные во время пандемии использовали его как дополнительную меру защиты. Но его эффективность против SARS-CoV-2 еще предстояло проверить.

Для эксперимента специалисты наносили SARS-CoV-2 на латекс и сбрызгивали спреем с цитриодиолом. Оказалось, что он в течение минуты уменьшает количество вирусных частиц, а в большем количестве предотвращает дальнейший рост их числа.

Эксперимент показал, что цитриодиол обладает антивирусными свойствами, поясняют исследователи. Однако испытания проводились на конкретном штамме, выделенном в Великобритании, поэтому неясно, будет ли вещество эффективно для других штаммов.

Специалисты предупреждают, что это лишь первые результаты, и они не значат, что репеллент может надежно предотвратить заражение коронавирусом. Однако цитриодиол, по-видимому, можно рассматривать как перспективное для борьбы с коронавирусом вещество и изучить возможные пути его дальнейшего применения. Кроме того, он менее летуч, чем этиловый или изопропиловый спирты, что облегчает его применение.