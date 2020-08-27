Ученые выявили связь дневного сна и риска смерти

Ученые из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае пришли к выводу, что дневной сон продолжительностью больше часа несет смертельную опасность для организма. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном MedicalXpress.

Их исследование показало, что люди, которые регулярно спят днем более часа, имеют больший риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также повышенный риск смерти.

Они отметили, что при дневном сне любой продолжительностью риск смерти возрастает в среднем на 19%. Однако у женщин этот показатель может достичь 22%, а у мужчин, как правило, колеблется на 17%.

К такому заключению специалисты пришли, изучив более 20 научных работ и проанализировав данные о 313 651 человеке, 39% из которых спали днем.

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