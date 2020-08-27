В России создан прибор для выявления COVID-19 в воздухе

В России появился прибор, способный выявлять вирусы в воздухе, сообщает РИА «Новости».

С его помощью можно взять пробу и на коронавирус, рассказал Александр Новиков — генеральный директор Красногорского завода имени Зверева, специалисты которого совместно с сотрудниками НИЦ Гамалеи создали данное устройство.

Медико-биологический прибор получил название «Детектор-БИО». С его помощью можно определить не только наличие вирусов, но и бактерий и токсинов.

На автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут.

По словам Новикова, государственные испытания устройство уже прошло, однако сертификацию оно еще не получило.

«Детектор-БИО» разработали для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 24 млн, за все время от коронавируса умерли более 800 тысяч человек.

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