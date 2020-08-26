Пострегистрационные исследования российской вакцины от COVID-19 пройдут еще в ряде стран

Еще в ряде стран планируют проводить пострегистрационные клинические исследования российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В организации отметили, что такие клинические исследования уже стартуют в Москве.

«В программе примут участие 40 тыс. человек. Аналогичные клинические исследования вакцины при поддержке РФПИ планируются также за рубежом - в 5 странах», — говорится в сообщении.

В РФПИ также рассказали, что «Спутник V» успешно прошел две стадии клинических исследований.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Минобороны. Она получила название «Спутник V».

Больше информации о ней можно узнать на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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