Российские ученые научили искусственный интеллект видеть сквозь стены
Российские ученые из Симферополя на форуме «Сильные идеи для нового времени» показали проект машинного зрения, которое видит сквозь стены, дождь и туман. Об этом сообщает фонд «Росконгресс».
«Специалисты из Симферополя представили на трек «Новые идеи для бизнеса» проект машинного зрения, которое основано на принципах радиооптики с применением искусственных нейронных сетей», — говорится в тексте.
Технология сможет «видеть» на расстоянии до 300 метров и в темное время суток. Также искусственный интеллект вычисляет скорость объекта, его местонахождение и направление движения.
Отмечается, что технология уже готова, в 2021 году искусственней интеллект появится на рынке. Он заменит больше 30% датчиков, сенсоров и средств навигации.
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