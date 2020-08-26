Российские ученые научили искусственный интеллект видеть сквозь стены

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Российские ученые из Симферополя на форуме «Сильные идеи для нового времени» показали проект машинного зрения, которое видит сквозь стены, дождь и туман. Об этом сообщает фонд «Росконгресс».

«Специалисты из Симферополя представили на трек «Новые идеи для бизнеса» проект машинного зрения, которое основано на принципах радиооптики с применением искусственных нейронных сетей», — говорится в тексте.

Технология сможет «видеть» на расстоянии до 300 метров и в темное время суток. Также искусственный интеллект вычисляет скорость объекта, его местонахождение и направление движения.

Отмечается, что технология уже готова, в 2021 году искусственней интеллект появится на рынке. Он заменит больше 30% датчиков, сенсоров и средств навигации.

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