Японская экспедиция нашла «горячую точку» в Антарктиде

Японская экспедиция обнаружила в Антарктиде в заливе Лютцова–Хольма ледник Сирасэ, который тает гораздо быстрее, чем предполагалось. Исследование опубликовал научный журнал Nature Communications.

«Наши данные говорят о том, что лед, который расположен у подножия ледника Сирасэ, тает со скоростью от 7 до 16 метров в год», — говорится в документе.

Отмечается, что такие темпы сопоставимы или даже превышают показатели ледника Тоттен, который раньше считался самым быстро тающим в восточной Антарктиде.

Ученые установили, что температура в заполярных регионах из-за глобального потепления уже повысилась на 4-9°С по сравнению с прошлыми столетиями. Таким образом, большие пространства Антарктики и Арктики освободятся ото льда.

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