Найдены бактерии, способные к путешествию между планетами

Японские ученые нашли экспериментальное подтверждение гипотезе панспермии, утверждающей, что простешие формы жизни могут путешествовать между планетами и оставаться жизнеспособными.

В 2018 году доктор Акихико Ямагиши из токийского Университета фармакологии с коллегами с помощью аэростатов обнаружили присутствие бактерий Pharmacy в атмосфере на высоте 12 километров. Зная, что они образуют колонии и устойчивы к ультрафиолетовому излучению, ученые решили узнать, способны ли те к выживанию в космосе.

В ходе эксперимента высушенные агерегаты бактерий были размещены на специальных панелях за бортом Международной космической станции. Причем агрегаты разной толщины на разные сроки – один, два и три года.

По прошествии трех лет оказалось, что бактерии внутри агрегатов толще 0,5 миллиметров выжили в условиях космической радиации и вакуума. Наблюдения показали, что, хотя бактерии на поверхности агрегатов погибают, они образуют защитный слой, который способствует выживанию колонии. Анализ выживаемости за один, два и три года позволил утверждать, что колонии толщиной болше 0,5 мм способны выживать за бортом МКС в течение 15-45 лет.

«Результаты показали, что радиоустойчивые бактерии Deinococcus могут выжить по пути от Земли к Марсу и обратно, который займет несколько месяцев про кратчайшей орбите», — пояснил автор работы, опубликованной в журнале Frontiers in Microbiology.