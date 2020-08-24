«Прогресс» и «Энергия» занялись разработкой ракеты-носителя «Союз-6»
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Ракетно-космической корпорацией «Энергия» приступила к работе над ракетой-носителем «Союз-6». Об этом сообщает ТАСС.
Разработка ведется совместно с самарским ракетно-космическим центром (РКЦ) «Прогресс».
На данном этапе идет определения облика ракеты-носителя, которую планируют создать на базе ракеты «Союз-5». К 2025 году планируется проведение летных испытаний ракеты, которые пройдут на космодроме Байконур.
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