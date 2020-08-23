Источник указал дату ближайшего пуска «Союза»

Стала известна предварительная дата первого запуска спутников системы связи «Гонец» на ракете-носителе «Союз-2,1б». Его планируется провести 24 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Как заявил источник, планируемый запуск трех спутников «Гонец-М» позволит заменить космические аппараты, у которых подходит к концу срок активного существования.

Отмечается, что он состоится с целью поддержания группировки в штатном составе.