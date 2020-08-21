Экипаж МКС переместился в российский сегмент и изолировал американский

Российские космонавты и американский астронавт перешли на российскую часть Международной космической станции (МКС). Американский сегмент изолирован для поиска места утечки воздуха, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскосмоса.

«В связи с этим экипаж станции будет находиться на российском сегменте до вечера понедельника, 24 августа, и совместно с центрами управления полетами будет осуществляться контроль давления в закрытых модулях для того, чтобы определить возможное место утечки атмосферы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что незначительная утечка воздуха произошла на Международной космической станции, опасности для экипажа нет. По предварительным данным, разгерметизация произошла в американском сегменте. В свою очередь, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщало, что утечка воздуха на МКС пока не представляет опасности для экипажа.

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