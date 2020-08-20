NASA: утечка воздуха не угрожает экипажу МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщает, что утечка воздуха на МКС пока не представляет опасности для экипажа.

«Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что установить, в каком модуле возникла утечка, позже сможет специальный тест.

Ранее сообщалось, что незначительная утечка воздуха произошла на Международной космической станции, опасности для экипажа нет. По предварительным данным, разгерметизация произошла в американском сегменте.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На МКС зафиксирована утечка воздуха

— Экипаж МКС изолируется в российском модуле

— Причиной утечки воздуха на МКС мог стать микрометеорит