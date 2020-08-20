NASA: утечка воздуха не угрожает экипажу МКС
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщает, что утечка воздуха на МКС пока не представляет опасности для экипажа.
«Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что установить, в каком модуле возникла утечка, позже сможет специальный тест.
Ранее сообщалось, что незначительная утечка воздуха произошла на Международной космической станции, опасности для экипажа нет. По предварительным данным, разгерметизация произошла в американском сегменте.
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