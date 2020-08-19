Чехия не будет участвовать в программе ВОЗ по вакцинации от коронавируса

Чешская республика отказалась участвовать в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX по разработке и распространению вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех, передает Reuters.

По его словам, условия для участия в программе ВОЗ для Чехии менее благоприятны, чем в европейской.

Он отметил, что в настоящее время Европейская комиссия ведет переговоры с производителями вакцины, и они значительно продвинулись. В скором времени Чехия подпишет соглашение с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что вакцина от коронавируса должна распределяться равномерно между странами и призвал избежать национализма в этом вопросе.

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