Садовничий назвал факультеты МГУ с самым высоким конкурсом
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Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий указал факультеты, на которых наблюдается высокий конкурс. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, высокий конкурс есть на факультеты «вычислительной математики и информатики», «механико-математический» и «биологический» факультеты.
Кроме того, как рассказал Садовничий, много абитуриентов пытается поступить и на факультет психологии.
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