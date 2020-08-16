Садовничий назвал факультеты МГУ с самым высоким конкурсом

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий указал факультеты, на которых наблюдается высокий конкурс. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, высокий конкурс есть на факультеты «вычислительной математики и информатики», «механико-математический» и «биологический» факультеты.

Кроме того, как рассказал Садовничий, много абитуриентов пытается поступить и на факультет психологии.

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