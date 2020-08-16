Китай и Россия будут совместно испытывать вакцину от коронавируса

Ведущий китайский вирусолог, академик Чжун Наньшань сообщил, что КНР и Россия планируют провести совместные испытания вакцин от COVID-19, передает «Интерфакс».

Об этом Наньшань заявил в ходе выступления на китайско-российской медицинской конференции, посвященной вопросам борьбы с коронавирусом.

Вирусолог отметил, что России удалось добиться того, что в стране смертность от связанных с вирусом заболеваний остается на низком уровне, в связи с чем в условиях пандемии российский опыт заслуживает изучения.

Разработка вакцин в России идет очень высокими темпами, добавил Наньшань.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

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