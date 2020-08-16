Стало известно, когда начнется гражданский оборот вакцины от коронавируса

Зарегистрированная российская вакцина от коронавируса нового типа поступит в гражданский оборот через месяц после начала третьего этапа исследований, рассказал директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Об этом сообщает ТАСС.

При этом все россияне сразу получить вакцину не смогут, отметил Гинцбург.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

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