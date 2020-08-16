Десятки тысяч человек поучаствуют в III этапе испытаний вакцины от COVID-19

Несколько десятков тысяч человек планируется привлечь к третьему — пострегистрационному — этапу исследований вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

Он уточнил, что данные исследования пройдут на территории Московского региона.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

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