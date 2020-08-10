Россия готова провести испытания вакцины от коронавируса на Филиппинах в августе

Россия готова провести клинические испытания вакцины от коронавируса нового типа на Филиппинах уже в августе, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дмитриев назвал Филиппины «одной из важных стран-партнеров России» в вопросе вакцины от коронавируса.

Ранее российский посол на Филиппинах Игорь Ховаев заявил о готовности России поставлять в Манилу вакцину и инвестировать в ее местное производство.

В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что более 20 стран продемонстрировали интерес к вакцине центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Глава РФПИ также отмечал, что пять стран планируют принять участие производстве российской вакцины от коронавируса.

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