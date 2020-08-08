Назван продукт, снижающий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Канадские ученые из Гуэлфского университета рекомендовали употреблять бобовые для снижения рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Об этом сообщает Food.News.

Исследователи изучили влияние зернобобовых на развитие сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей и людей, страдающих диабетом.

Отмечается, что бобовые богаты клетчаткой, которая полезна для сердца, и имеют низкий гликемический индекс, что означает, что они не вызывают скачков сахара в крови.

Выяснилось, что употребление бобовых улучшило липидный профиль крови, артериальное давление и уменьшило уровень сахара как у здоровых участников эксперимента, так и у диабетиков.

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