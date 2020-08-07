Роскосмос разработает новый аналог корабля «Буран» взамен «Союзу»

Глава корпорации »Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил разработать новые варианты многоразового пилотируемого космического «челнока» аналогичного советскому кораблю «Буран» на замену устаревшим «Союзам», сообщает РИА «Новости».

«Нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации - что-то по типу «Бурана» с возможностью посадки на взлетно-посадочные полосы. Я такую задачу поставил нашим инженерам», — сказал Рогозин.

Он добавил, что реализация проекта не произойдет в ближайшем будущем, а «Союз МС» еще останется в эксплуатации какое-то время и будет модернизироваться.

«Но бесконечная модернизация губительна для развития космической техники», — отметил глава корпорации.

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