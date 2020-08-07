Роскосмос намерен до 2030 года научиться сажать корабли на астероиды
Роскосмос приступил к разработке технологии посадки космических кораблей на астероиды, ее планируют завершить до конца 2030 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора корпорации Дмитрия Рогозина.
«Есть задача — научиться сажать аппарат на астероид, и не простой космический аппарат, а посадить космический корабль. Сложность в том, как зацепиться за астероид», — сказал Рогозин.
По его словам, поставленная задача понятна для инженеров корпорации, и они знают, как воплотить ее в жизнь.
Рогозин не пояснил, о посадке на какой астероид может идти речь.
Впервые совершить мягкую посадку на движущийся астероид — комету Чурюмова-Герасименко удалось европейскому зонду Philae. Позже NASA планировало разработать программу по высадке астронавтов на подобные небесные тела, но отказалось от этой затеи в пользу возобновления полетов на Луну.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Двух космических туристов отправят на МКС в конце 2021 года
— Россия приступила к подготовке космонавтов для рекордно быстрого полета к МКС