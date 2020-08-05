Илон Маск уверен, что после испытаний Starship полеты на Марс возможны

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск выразил мнение, что после успешного испытания прототипа корабля Starship во вторник, 4 августа, полеты на Марс возможны. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«(Возможность полета на) Марс выглядит реальной», — отметил бизнесмен.

Запуск Starship, который принадлежит корпорации миллиардера, состоялся в деревне Бока-Чика в штате Техас в 18.57 по местному времени (2.57 мск 5 августа). Корабль без экипажа взлетел в воздух на высоту 150 м и приземлился после недолгого испытательного полета.

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