Российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в ближайшие 10 дней

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что отечественная вакцина против коронавируса будет зарегистрирована в течение 10 дней.

«Мы ожидаем регистрацию данной вакцины в России в течение 10 дней», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Таким образом, Россия опередит США и все другие страны, разрабатывающие лекарство, так как это будет первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса, отметил Дмитриев.

Он добавил, что к концу 2020 года объем производства вакцины может достигнуть 10 млн доз в месяц.

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