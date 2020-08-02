«Вектор» объявил, когда планирует запустить производство вакцины от COVID

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует запустить производство вакцины от коронавируса в ноябре, заявил глава центра Ринат Максютов. Об этом пишет ТАСС.

«Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года», — сказал Максютов.

Он добавил, что в таком случае в конце 2020 — начале 2021 года можно будет начать вакцинировать людей из групп риска, а затем перейти на массовую вакцинацию.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 18 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

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