Китай запустил три спутника для развития интернета и картографии

КНР запустила на орбиту три спутника, предназначенных для развития интернета вещей, более точного картографирования и астрофизических наблюдений, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Запуск ракеты CZ-4B («Чанчжэн-4B») произошел в 11:13 по местному времени (6:13 мск) на космодроме Тайюань в северной провинции Шаньси.

Один спутник называется ZY3-03 («Цзыюань-3-03»). Он весит 2,36 т и будет использоваться геологами, в развитии лесного и сельского хозяйств, а также для спасательных операций при стихийных бедствиях. Второй объект — Tianqi-10 («Тяньци-10») — весит 8 кг и нужен для работы интернета. Третий — рентгеноастрономический микроспутник Longxiayan («Лунсяянь»).

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