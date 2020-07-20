В ходе установки ракеты «Союз» на Байконуре возникли проблемы

На космодроме Байконур возникли замечания при установке ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Уточняется, что проблемы были замечены во время работы одного из агрегатов стартового комплекса.

В пресс-службе отметили, что все работы идут согласно графику, возникшие проблемы в скором времени устранят.

Старт ракеты «Союз-2.1а» намечен на четверг, 23 июля. Она отправится к Международной космической станции (МКС) по двухвитковой схеме.

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