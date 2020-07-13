В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сообщил, что в России идет разработка ядерного космического двигателя, который позволит отправлять корабли за пределы Солнечной системы.
По его словам, только ядерный двигатель позволит преодолевать такие расстояния.
Традиционные химические, кислород-керосиновые или водородные двигатели не позволят достигнуть дальних от Земли планет и выйти за пределы нашей системы.
Рогозин добавил, что создание такого двигателя — «путь к развитию ядерной космической энергетики».
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