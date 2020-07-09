SpaceX запустит на орбиту новую партию спутников Starlink
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Компания SpaceX планирует запуск 11 июля ракеты-носителя Falcon 9 с 57 микроспутниками для развертывания глобальной интернет-сети Starlink, пишет сайт Spaceflight Now.
Запуск должен был состояться в конце июня, но уже четыре раза откладывался из-за непогоды.
Также ракета выведет на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 американской компании BlackSky.
Компания SpaceX планирует запустить на орбиту 12 тыс. космических аппаратов, чтобы создать глобальную интернет-сеть.
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