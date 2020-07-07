Следствие просит суд арестовать сотрудника Роскосмоса за госизмену

Следственные органы обратились в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об заключении под стражу сотрудника Роскосмоса Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что Сафронов не имел доступа к государственной тайне.

7 июля Сафронова задержали в Москве.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газете «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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