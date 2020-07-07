ФСБ подозревает советника Рогозина Сафронова в работе с НАТО

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов подозревается в том, что работал на одну из спецслужб НАТО и передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и обороной безопасности России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», — сказано в релизе ФСБ России.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Сафронов может получить до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании Сафронова в Москве.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газете «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Источник этой информации он отказался сообщить, но заверял в его надежности.

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