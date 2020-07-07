В Роскосмосе опровергли связь задержания Сафронова с текущей работой корпорации

Задержание советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова не имеет отношения к текущей работе корпорации. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ранее стало известно, что Сафронову предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ («Госизмена»)

Пресс-служба отметила, что госкорпорация оказывает всяческое содействие следственным органам.

Сотрудника Роскосмоса задержали в Москве во вторник, 7 июля.

Сафронов отвечал за выстраивание внутренней информационной политики госкорпорации, а также курировал некоторые суперпрограммы. Свою должность он занимает около двух месяцев.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газете «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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