Роскосмос подтвердил задержание советника Рогозина по статье о госизмене
Роскосмос подтвердил, что советник гендиректора корпорации Иван Сафронов задержан по статье о госизмене. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
Сафронову уже предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ.
При этом пресс-служба сообщила, что задержание Сафронова не касается текущей работы в Роскосмосе.
Ранее стало известно о его задержании в Москве.
Сафронов отвечал за выстраивание внутренней информационной политики госкорпорации, а также курировал некоторые суперпрограммы. Свою должность он занимает около двух месяцев.
До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газете «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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