Роскосмос подтвердил задержание советника Рогозина по статье о госизмене

Роскосмос подтвердил, что советник гендиректора корпорации Иван Сафронов задержан по статье о госизмене. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Сафронову уже предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ.

При этом пресс-служба сообщила, что задержание Сафронова не касается текущей работы в Роскосмосе.

Ранее стало известно о его задержании в Москве.

Сафронов отвечал за выстраивание внутренней информационной политики госкорпорации, а также курировал некоторые суперпрограммы. Свою должность он занимает около двух месяцев.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газете «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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