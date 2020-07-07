Бразилия с 20 июля начнет тестировать китайскую вакцину от коронавируса

Власти Бразилии начнут клинические испытания китайской вакцины от коронавируса с 20 июля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительство штата Сан-Паулу.

«Национальное агентство по надзору за здоровьем разрешило начало третьей фазы клинических исследований для проверки эффективности и безопасности вакцины от коронавируса», — говорится в сообщении.

Для тестирования разработки власти отберут 9 тыс. волонтеров из числа медиков, борющихся с инфекцией в стране.

В настоящее время Юразилия уже тестирует вакцину, разработанную учеными Оксфордского университета.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 11,3 млн, за все время от коронавируса умерли более 530 тысяч человек.

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