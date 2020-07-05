В Роскосмосе рассказали, когда Россия запустит космический аппарат «Луна-25»

Россия планирует запустить автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Луна-25» к спутнику Земли 1 октября 2021 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Роскосмос».

«Российский космический аппарат «Луна-25», который станет продолжением советских станций одноименной серии, планируется запустить в 2021 году», — сказали в Роскосмосе.

Отмечается, что испытания будут завершены летом.

«Луна-25» — проект российской лунной программы по исследованию и практическому использованию спутника и окололунного пространства.

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