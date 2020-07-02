Российские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса для кошек

Российские ученые разрабатывает вакцину от коронавируса для животных, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомственное издание Россельхознадзора «Ветеринария и жизнь».

«Вакцина будет предназначена для высоковосприимчивых животных - это кошки и норки», — приводятся слова заместителя директора по НИР и мониторингу ФГБУ «ВНИИЗЖ» Ильи Чвала.

Отмечается, что препарат в первую очередь будут вводить животным, которые разводятся в промышленных масштабах и восприимчивы к коронавирусу. Например, речь идет о норках, которые из-за генетических особенностей могут заражать друг друга.

Ранее сообщалось о вспышке коронавируса на ферме норок в Голландии. Также по миру подтверждались одиночные заражения домашних кошек.

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