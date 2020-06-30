SpaceX выведет на орбиту третий спутник GPS для ВВС США

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник, 30 июня, выведет на орбиту третий спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС Соединенных Штатов, сообщается на странице компании разработчика носителя SpaceX в Facebook.

Старт ракеты планируется осуществить с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Космический аппарат GPS III станет очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Данные аппараты постепенно должны будут заменить собой устаревшие спутники, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Спутники GPS III имеют высокую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем нынешние спутники. Кроме того, эти спутники обладают значительно улучшенными возможностями по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами, а также будут в восемь раз более защищенными от подавления противниками США.

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