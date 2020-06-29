Потепление на Южном полюсе происходит в три раза быстрее, чем в целом по планете
Специалисты установили, что за последние три десятилетия температура в районе Южного полюса Земли возрастала в три раза быстрее, чем в среднем по планете. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Nature Climate Change.
По данным ученых, в течение каждого десятилетия температура в указанном районе планеты увеличивалась в среднем на 0,6℃.
Главой причиной этому является повышение температуры моря в тропической восточной части Тихого океана. Оно вызвало аномалию, которая способствовала переносу теплых воздушных масс через Южный полюс.
Отмечается, что, по данным 30 метеостанций, Южного полюс нагревался в семь раз быстрее, чем остальная территория Антарктиды в целом.
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